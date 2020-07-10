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Gündem

Vali Ali Yerlikaya'dan "Ayasofya" paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımına "Hoşgeldin #Ayasofya Camii" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:45:00 -

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.

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