Vali Ali Yerlikaya İstanbul için yeni kararı duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’daki yeni kararı duyurdu. Yerlikaya, ‘Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır’ dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge sonrasında Tüm Türkiye'de sigara içenlere ve maske takmayanlara karşı denetim gerçekleştirildi.