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Gündem Vali Ali Yerlikaya İstanbul için yeni kararı duyurdu
Gündem

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için yeni kararı duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:26:00 -
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için yeni kararı duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’daki yeni kararı duyurdu. Yerlikaya, ‘Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır’ dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge sonrasında Tüm Türkiye'de sigara içenlere ve maske takmayanlara karşı denetim gerçekleştirildi.

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Yorumlar

Misafir

Allah bu millete sabır versin.
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HACI

Koronayı böyle bitireceksiniz galiba. İnsanı güldürmeyin almanız gereken önlemleri alın.  
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