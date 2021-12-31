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Gündem Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı önlemi
Gündem

Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı önlemi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı gecesi 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 polis ve 167 sahil güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 09:39:00 -
Vali Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da yılbaşı önlemi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

Yerlikaya mesajında "Sizlerle birlikte yepyeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Her yeni yıl bizim için yepyeni umutlar ve başlangıçlar demektir. Hele ki yaşadığınız şehir asırlara meydan okuyan dünyanın en güzel şehri İstanbul ise" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güvenle geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yerlikaya, "2 bin 231 jandarmamız, 44 bin 758 polisimiz ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaklar" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerimizin 2022 yılını da kutladı.

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