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Aktüel

Vali Aktaş, 100 yaşındaki Kiraz nineyi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Avanos İlçesinde ikamet eden Kiraz Elma’yı ziyaret etti.

2020-04-23 09:48:19 -
Vali Aktaş, 100 yaşındaki Kiraz nineyi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Avanos İlçesinde ikamet eden Kiraz Elma’yı ziyaret etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Avanos Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 1920 doğumlu, 100 yaşındaki Kiraz Elma’ya ziyarette bulunan Vali İlhami Aktaş, kendileri ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.


Vali Aktaş’ın ziyaretlerine; Avanos Kaymakamı Olgun Öner eşlik ederken, Kiraz Elma’nın oğlu Ziya Elma’da hazır bulundu.

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