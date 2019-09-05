Vali Akbıyık’tan Kaymakam Doğramacı’ya ziyaret Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Vali Akbıyık, Yüksekova Hükümet Konağının bahçesinde, Kaymakam Osman Doğramacı, Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Veli Göçmen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Aydın tarafından karşıladı. Karşılama merasiminden sonda Kaymakamlık makamına geçtiler.

Vali Akbıyık’ı il Jandarma komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.