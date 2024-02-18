Vali açıkladı: O öğrencilere aylık 3 bin lira burs yatacak!

İstanbul Valisi Davut Gül öğrencilere müjdeyi verdi. Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan 388 öğrenci için aylık 3'er bin lira burs ödemesi yapılacak. İşte ödemeye ilişkin detaylar...

İstanbul Valisi Davut Gül LGS'de başarılı olan öğrencilere güzel haberi duyurdu. İstanbul'da LGS'de 500 tam puan öğrenciler için düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 tam puan alan 388 öğrencinin hazırlıkta ve 9. sınıfta eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Aileler ve öğretmenler başta olmak üzere öğrencilere teşekkür eden Gül, öğrencilerin Türkiye ve İstanbul'a olağanüstü duygular yaşattığını dile getirdi.

"GÖNLÜNÜZÜN BİR TARAFI HEP BU TOPRAKLARDA OLSUN"

Gül, İstanbul'da 500 tam puan alan ve eğitim gören 388 öğrenciye burs vereceklerini şu sözlerle duyurdu:

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"Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak 3'er bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız."

Öğrencilerle her ay bir araya geleceklerini ve görmek, gitmek istedikleri yerlerde çeşitli öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlatan Gül, "Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var; dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz." diye konuştu.

Gül, Rize'ye uğurladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programdaki öğrencilere selam söylediğini ve uygun zamanda Cumhurbaşkanı ile öğrencileri bir araya getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Program, Bakan Göktaş, katılımcılar ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.