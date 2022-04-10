  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Valerien Ismael'den galibiyet yorumu
Spor

Valerien Ismael'den galibiyet yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, çok daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 00:02:00 -
Valerien Ismael'den galibiyet yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Atmosfer inanılmazdı"

"Atmosfer inanılmazdı. Futbol bu, tutku bu... Futbolu sevme sebebimiz bu. İnanılmaz destekleri için taraftarımıza teşekkür ederim."

"İşleri yoluna koyacağız"

"Hafta hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz şekilde, işleri yoluna koyacağız."

"Aile her zaman önceliktir"

"Aile her zaman önceliktir... Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay