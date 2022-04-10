Valerien Ismael'den galibiyet yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Atmosfer inanılmazdı"

"Atmosfer inanılmazdı. Futbol bu, tutku bu... Futbolu sevme sebebimiz bu. İnanılmaz destekleri için taraftarımıza teşekkür ederim."

"İşleri yoluna koyacağız"

"Hafta hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz şekilde, işleri yoluna koyacağız."

"Aile her zaman önceliktir"

"Aile her zaman önceliktir... Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli."