Valencialı oyunculardan ülkemize destek
La Liga'nın 21. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Valencialı oyuncular gol sonrası, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için 'Türkiye için dua et' mesajı gönderdiler.
LaLiga'da 21. hafta perdesi Valencia - Athletic Bilbao maçıyla açıldı.
Mestalla'daki maçta Valencia, Samu Castillejo'nun golüyle 17. dakikada 1-0 öne geçti. Gol sonrası Valencialı futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Türkiye için dua et" yazılı tişört gösterdiler.
Öte yandan mücadeleyi Athletic Bilbao, Arthuer ve Ohian Sancet'in golleriyle 2-1 kazandı.