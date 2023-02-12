  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Valencialı oyunculardan ülkemize destek
Spor

Valencialı oyunculardan ülkemize destek

La Liga'nın 21. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Valencialı oyuncular gol sonrası, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için 'Türkiye için dua et' mesajı gönderdiler.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 03:27:00 -
Valencialı oyunculardan ülkemize destek

LaLiga'da 21. hafta perdesi Valencia - Athletic Bilbao maçıyla açıldı.

Mestalla'daki maçta Valencia, Samu Castillejo'nun golüyle 17. dakikada 1-0 öne geçti. Gol sonrası Valencialı futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Türkiye için dua et" yazılı tişört gösterdiler.

Öte yandan mücadeleyi Athletic Bilbao, Arthuer ve Ohian Sancet'in golleriyle 2-1 kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23