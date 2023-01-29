Valencia varsa gerisi teferruat! Rekor gecesi...
Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Valencia (4) ve Batshuayi’nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısı Fall’dan geldi.
Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Valencia (4) ve Batshuayi’nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek sayısı Fall’dan geldi.
Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 8. dakikada sol çaprazdan içeri giren Chouiar’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall’ın sert vuruşunda top uzak köşeden auta çıktı.
20. dakikada sol kenarda kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci’nin, ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Valencia kafayla vurdu. Topu kaleci kontrol etti.
21. dakikada orta sahadan topu kapan Arda Güler’in defansın arkasına gönderdiği topa koşan Valencia’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.
24. dakikada konut Kasımpaşa, maçtaki ilk golü kaydetti. Sol kenardan kullanılan taç atışında topu alan Eysseric, ceza sahası içine paralel gönderdi. Bu topa arka direkte bekleyen Fall, sağ ayağıyla şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 0-1
33. dakikada orta sahada top süren Batshuayi’den aldığı pası iyi değerlendirip ceza sahası içine kat eden Valencia, penaltı noktası üzerinde savunmayı çalımlarken düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.
35. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia’nın çektiği şutta top direkten döndü ancak hakem, kalecinin çizgiyi ihlal ettiğini belirterek penaltı vuruşunu iptal etti.
37. dakikada tekrar topun başına geçen Valencia, bu kez kaleciyi terse yatırarak meşin yuvarlağı sol üstten ağlara gönderdi: 1-1
39. dakikada Fenerbahçe öne geçtiği golü buldu. Sol kenarda kullanılan taç atışıyla hızlı atağa geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler, ceza sahası yayı önünde topu sağ çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu’na gönderdi. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa Valencia sağ ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
45+4. dakikada sağ çaprazdan Valencia topu ceza sahası önünde bekleyen Arda Güler’e gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek vurduğu şutta top auta yöneldi.
Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Arda’nın enfes aşırtma vuruşu direkten döndü. Topu tamamlayan Valencia hat-trick yaptı: 3-1
62. dakikada İrfan’ın pasında Arda’nın şutu direğin dibinden dışarı çıktı. 69. dakikada Batshuayi’nin direkten dönen topunu yine Valencia tamamladı: 4-1
85. dakikada Tırpan’ın pasında Fall’dan önce Szalai araya girerek tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Emre Mor’un pasında Batshuayi attığı golle maçın skorunu belirledi: 5-1