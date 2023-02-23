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Spor Valencia transferi için resmi açıklama
Spor

Valencia transferi için resmi açıklama

Enner Valencia ile ön sözleşme imzaladıkları iddiaları üzerine Internacional Başkanı Alessandro Barcellos'tan açıklama geldi. Barcellos, transfer için uğraştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:58:00 -
Valencia transferi için resmi açıklama

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia'nın, Brezilya temsilcisi Internacional ile sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizo Romano, "Valencia ön anlaşma yapıldı, sezon sonunda Internacional'e katılacak" dedi ancak futbolcu cephesi bu haberi yalanladı.

"İdol bir oyuncu"

Internacional Başkanı Alessandro Barcellos bu transferle ilgili," Enner Valencia, uzun zamandır izlediğimiz ve beğendiğimiz bir futbolcu. Transfer etmek için uğraşıyoruz ancak henüz herhangi bir ön sözleşme imzalamadık. Onun gibi bir golcüyü, idolü ve kaptanı takımından koparmak çok zor" dedi.

2+1 yıllık sözleşme istedi

33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den 2 milyon euroya yakın senelik ücretten 2+1 yıllık yeni kontrat talep etti. Kulüp ise 1 yıllık mukavele önerdi.

Gol kralı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maça çıkan Valencia, 20 gol atıp 4 asist yaptı. Krallık tahtında Enner Valencia oturuyor.

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