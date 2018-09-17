Valencia - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Valencia - Juventus karşı karşıya gelecek. Futbol severler nefeslerini Juventus Stadında oynanacak Valencia - Juventus maçı için tutuyor. Peki Valencia - Juventus maçının başlama saati kaç? Valencia - Juventus maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi G Grubunda Valencia - Juventus maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda Valencia - Juventus karşı karşıya gelecek .Juventus Stadında oynanacak Valencia - Juventus maçının başlama saati 22:00

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda bulunan takımlar şunlar: