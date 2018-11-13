Valbuena'daki değişimin sebebi

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden ayrılması ve takımın başına Erwin Koeman'ın geçmesiyle birlikte ilk 11'in değişilmezi olan Mathieu Valbuena, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına da damgasını vurdu. Ayew'in golünden önceki mücadelesi ve Frey'in kafa golünde asisti yapmasının dışında saha içindeki hareketliliği, arkadaşlarını pozisyona sokması ve istekli yapısıyla da bambaşka bir Valbuena sergilemeye başladı.

TAKIM BOYU KISALDI, OYUNCULAR YAKLAŞTI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ve Anderlecht maçlarının da en dikkat çeken ismi olan Valbuena'daki bu değişim aslında Koeman'la birlikte Fenerbahçe'nin oyununda yaşanan değişime dayanıyor. Daha önce sahaya geniş yayılan ve futbolcular arasında mesafeler olan Fenerbahçe, Koeman'la birlikte oyun boyunu hem enine hem de dikine daralttı. Bu sayede birbirlerine yakın oynamaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, topu Valbuena gibi teknik ayaklara daha kısa sürede taşımaya başladı. Valbuena da bireysel yeteneklerini dar alanda iyi kullanan bir oyuncu olduğu için hücum geçişlerini daha kolay sağlama fırsatı buldu.

SOL ÇİZGİDEN MERKEZE DOĞRU KAYDI

Ayrıca daha önce yüksek 'top kaybetme oranı' ve 'koşu mesafesinin' azlığı nedeniyle hem Aykut Kocaman hem de Phillip Cocu tarafından ilk 11'de düşünülmeyen Valbuena'nın kaybettiği toplar, arkasındaki Eljif'in kendisine yakın oynaması ve bu sayede kademe yapmasıyla ciddi tehlike olmaktan çıktı. Fransız oyuncu daha önce etkisiz olduğu sol çizgide kullanılıyor ve top kayıpları ciddi tehlike yaratıyordu. Takımın enine daralmasıyla birlikte merkeze yaklaştı ve farklı bir kimliğe büründü.

PİYANONUN BAŞINDA VALBUENA VAR

Alanyaspor maçının en az koşan futbolcularından biri olsa da Valbuena, doğru ve yerinde koşularla takımını skora taşıyan isim oldu. Valbuena'nın performansı, Liverpool efsanesi Bill Shankly'nin "Futbol takımı piyano gibidir. Sekiz kişi onu taşımak içindir. Üç kişi de çalmak için..." sözünü bir kez daha akıllara getirdi. Valbuena, Fenerbahçe'de piyanonun başındaki isim oldu.