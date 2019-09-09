0553 313 94 23

Vakti olmayanlara pratik aşure

Yoğun iş temposu nedeniyle aşure geleneğini yaşatmanın zorlaştığı günümüzde, kısa sürede aşure yapmak ve geleneği devam ettirmek isteyenlere pratik çözüm geliştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
Vakti olmayanlara pratik aşure

Yoğun iş temposu nedeniyle aşure geleneğini yaşatmanın zorlaştığı günümüzde, kısa sürede aşure yapmak ve geleneği devam ettirmek isteyenlere pratik çözüm geliştirildi.


Anadolu’da yüzlerce yıllık bir geleneğe sahip olan aşure, bir yandan komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor bir yandan da geçmişimizle güçlü bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu geleneği ayakta tutmak için doğal ve sağlıklı çözümler ürettiklerini söyleyen Gıda Mühendisi Ece Duru, günümüzde aşureyi daha pratik bir şekilde hazırlamayı mümkün hale getirdiklerini ifade etti. Ece Duru, Türk mutfağında bakliyat ürünleriyle hazırlanan yüzlerce tarif bulunduğunu ancak satışların özellikle kış aylarında artış gösterdiğini anlattı.


Aşurenin Türk halkının en çok beğendiği lezzetlerden biri olduğuna değinen Gıda Mühendisi Ece Duru içeriğindeki buğday, nohut, fasulye gibi ürünlerin pişirme sürelerinin uzun olması nedeniyle, özellikle şehirli kadınların aşure hazırlamaktan uzaklaşmaya başladığını anlattı. Duru “Şehir yaşamında çalışan kadınların en büyük problemi, yemek hazırlamak için yeterli zamanı bulamamaları. İş ve ev yaşamı arasındaki ağır tempoda aşure gününde tatlı hazırlamak, her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Özellikle bakliyat ürünlerinin pişirme ve saklama süresinin uzun olması, aşure günü gibi geleneklerin yaşatılmasını güçleştiriyor. Bizler de Duru Pratik’in haşlanmış buğday, nohut ve fasulye gibi ürünleriyle aşure gününde tüm kadınlarına zaman ve lezzet kazandırmayı arzu ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
    1. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    2. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    3. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    5. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    6. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    7. Ali Babacan ve Abdullah'ün kuracağı..
    8. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    9. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    10. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    11. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    12. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    13. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    14. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    15. Başkan Matlı Kiev`de
    16. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
    17. Citroën büyümede Türkiye’ye güveniyor!
    18. Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır..
    19. Trakya Üniversitesi Uluslararası..
    20. Antalya'da öldü sanılarak morga..
    21. Endonezya'dan Malezya'ya yayılan..
    22. e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul..
    23. İYİ Partili Meclis Üyesinin..
    24. Türk savunma sanayisinden Londra..
    25. “Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”
    26. Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı
    27. Okulda kaybolan çocuk sınıfın..
    28. Yaptırımlardan sonra toparlanamayan..
    29. Kamu personeli alımı Kamu personeli..
    30. Böbrek kanserine neden olan 8 risk..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!