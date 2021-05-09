Vaklar ne kadar düştü? Günlük korona vaka tablosu vaka sayısı kaç?
Vaka sayıları merak ediliyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmı kapanmaya gidildi. Bu süreç sonunda vaka sayılarının hızla artarak 60 bilere dayanması nedeniyle kısmi kısıtlamanın sonunda 17 günlük tam kapanmaya geçilmesi kararlaştırıldı. Tam kapanmada bir hafta geride kalırken, tam kapanmanın meyvesi de alınmaya başlandı. Açıklanan günlük vaka sayıları son bir kaç gündür yüzleri güldürüyor. Peki vaklar ne kadar düştü? Günlük korona vaka tablosu vaka sayısı kaç? 8 Mayıs koronavirüs tablosu ne durumda? Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte 8 Mayıs vaka sayıları.
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasından bu yana Türkiye'de ilk kez günlük koronavirüs vaka sayısı 20 binin altında gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Son verilerin ardından Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 5 milyonu aştı. Salgında toplam can kaybı ise 42 bin 746 oldu.
7 Mayıs koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 251 bin 194 olarak açıklarken, 20 bin 107 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 35 bin 529 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 662 bin 328 olarak açıklamıştı.