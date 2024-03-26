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Ekonomi VakıfBank'tan doğrudan fonlama şeklinde 'Sektörünün En Büyük Tutarlı Seküritizasyon İşlemi'
Ekonomi

VakıfBank'tan doğrudan fonlama şeklinde 'Sektörünün En Büyük Tutarlı Seküritizasyon İşlemi'

Yeniakit Publisher
2024-03-26 12:19:00 -
VakıfBank'tan doğrudan fonlama şeklinde 'Sektörünün En Büyük Tutarlı Seküritizasyon İşlemi'

VakıfBank, 350 milyon Euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi olma özelliğini taşıyor.

Yurt dışı fonlama tarafında farklı yapı ve vadelerde yeni işlemler gerçekleştirmeye hız kesmeden devam eden VakıfBank, son olarak 6 farklı işlemde, en az 2 yıl geri ödemesiz dönem içeren toplam 5 yıl vadeli, Euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan seküritizasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

‘’Seküritizasyon işlemimize iki yeni uluslararası banka katıldı”

Kısa süre önce uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirerek 2024 yılına uluslararası fonlama tarafında hızlı bir giriş yaptıklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Sadece bir ay gibi kısa bir sürede uluslararası fonlama tarafında tamamladığımız ikinci önemli işlem olan söz konusu fonlama, Türk bankaları arasında yapı olarak doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi olma özelliğini taşıyor. Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB+ nota sahip DPR seküritizasyon programımız altında gerçekleştirdiğimiz işleme toplam 6 farklı uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Daha önceki seküritizasyon işlemlerinde olmayan iki yeni uluslararası bankanın da işlemimize ilgi göstermesi ülkemize ve Türk bankalarına yönelik artan iştahın net bir göstergesidir.’’ ifadelerini kullandı.

“Fonlama yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz”

Uluslararası fonlama tarafında pek çok işlem gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu alanda öncü bir banka olarak, Türkiye’ye ve Türk bankalarına yönelik yatırımcı algısının iyileşmesiyle birlikte artan fırsatları değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. VakıfBank olarak, devam eden pozitif momentumu yakından takip ederek farklı yapılar altında gerçekleştireceğimiz işlemlerle fonlama yapımızı çeşitlendirmeye de devam edeceğiz.”

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