VakıfBank’tan alışverişe QR kodlu dokunuş

İSTANBUL (AA) - VakıfBank kredi kartı sahipleri artık Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aracılığıyla uygulamaya katılan tüm banka POS’larında, akıllı telefonlarıyla QR Kod ile ödeme yapabilecek.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi bankacılık anlayışıyla hayata geçirdiği ürün ve hizmetlerle pandemi döneminde de dikkat çeken VakıfBank, Türkiye’de ilk kez uygulamaya alınan ürünlerine bir yenisini daha ekledi.



Teknolojik alt yapısıyla yaşamı kolaylaştıran dijital ürün ve hizmetler geliştiren VakıfBank’ın kredi kartlarıyla artık POS’larda QR kod ile ödeme yapmak mümkün. Kredi kartı taşımaya son veren QR kodlu ödeme sisteminde, VakıfBank kredi kartının VakıfBank Mobil’e bir kez tanıtılması yeterli oluyor. VakıfBank Mobil’deki QR kodu, anlaşmalı VakıfBank POS cihazlarına ya da BKM aracılığıyla uygulamaya katılan diğer banka POS’larına cep telefonlarından okutarak temassız alışveriş gerçekleştirilebiliyor.



- Alışverişte nokta atışı kolaylık



Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "VakıfBank olarak veri yönetimini önemsiyoruz. İyi bir veri analizi yaparak geliştirdiğimiz ürünlerimizin de müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsendiğini görüyoruz. Bizleri mutlu eden, çalışmalarımıza her gün bir yenisini eklememizin ardında yatan sebep, müşteri memnuniyetidir." ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda geliştirilen "QR kodla temassız ödeme" ürününün de nokta atışı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Merdan, şunları kaydetti:



"Çalışmalarına çok daha önceden başladığımız ve pandemiyle birlikte hız verdiğimiz bu hizmetimizle, artan temassız alışveriş talebini güvenle ve kolaylıkla karşılayabiliyoruz. BKM’nin QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesiyle de kapsam alanı genişledi. Uygulamaya katılan diğer banka POS’larıyla da artık ödeme yapılabiliyor. Yani kart müşterilerimiz başka banka POS’ları üzerinden, başka banka kart müşterileri ise bizim POS’larımız üzerinden QR ödemelerini gerçekleştirebiliyor. QR kodlu ödeme ile müşterilerimizi şifre, kart taşıma gibi zahmetlerden kurtarmanın yanı sıra kart kopyalanması gibi istenmeyen durumları da tamamen sıfırlıyoruz. VakıfBank QR kod teknolojisiyle, hem Android hem de IOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlarla ödeme yapılabiliyor."