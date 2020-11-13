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Ekonomi VakıfBank’ın çevre performansı artıyor
Ekonomi

VakıfBank’ın çevre performansı artıyor

Enerjiden kağıt tasarrufuna tüm birimlerinde doğayla dost dönüşüm gerçekleştiren VakıfBank’ın çevre performansı her yıl biraz daha artıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:51:00 -
VakıfBank’ın çevre performansı artıyor

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, VakıfBank olarak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çevreci yaklaşımımızla bu alandaki performansımızı artırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk karbon negatif bankası olduk. Gönüllü olarak yaptığımız bu işlemlerle karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de düşük emisyonlu ekosistemin kurulmasında öncü oluyoruz” ifadelerini kullandı. 450 şirket aracını hibrit versiyonlarıyla değiştirdiklerini ifade eden Şimşek, şunları söyledi: “Bu öncü adımımızla özellikle şehir içi kullanımlarda daha fazla yakıt ve emisyon tasarrufu sağlayacağız. Böylelikle doğayı korumaya devam ederek karbon ayak izimizi daha da azaltacak, diğer kuruluşlara örnek olarak çevre farkındalığını artıracağız. Aynı zamanda VakıfBank olarak söz konusu alımla birlikte yerli üretim konusunda da duyarlılık gösteriyoruz. İthal yerine yerli üretim araç tercih etmenin yanı sıra yakıt tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine desteğimizi de sürdürüyoruz.”

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