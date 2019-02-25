VakıfBank'a üç finans ödülü birden

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Global Financial Conferences (GFC) tarafından düzenlenen Bonds & Loans 2018 Ödül Töreni'nde 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, GFC tarafından düzenlenen Bonds & Loans 2018 Ödül Töreni’nde, 2 ayrı işlemle 3 ayrı kategoride ödül aldı.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-Covered Bond) Programı kapsamında gerçekleştirilen 5,5 yıl vadeli 1,3 milyar TL’lik işlem, "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Tahvili" kategorisinde birinci olurken, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı kapsamında gerçekleştirilen, 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık işlem de "Yılın En İyi Finansal Kurumlar Tahvili" kategorisinde ikinci, "Yılın En iyi Uluslararası Tahvil İhracı" kategorisinde de üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, 2018 yılı gibi zorlu bir yılda dahi farklı yapılar altında çok başarılı yurt dışı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirterek, yurt dışı borçlanma tarafındaki başarılı işlemlerini uluslararası ödüllerle taçlandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.





- "2018 yılının en aktif bankası olduk"





Hasan Ecesoy, bu tür işlemler sayesinde yurt dışı borçlanma alanında 2018 yılında en aktif Türk bankası olduklarına işaret ederek, yurt dışı borçlanmalarını sadece yabancı para cinsinden değil, aynı zamanda TL cinsinden gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bunun aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de VakıfBank markasına uluslararası arenada duyulan güvenin çok önemli bir kanıtı olduğunu vurgulayan Ecesoy, "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Tahvili kategorisinde birincilik kazanan 1,3 milyar TL'lik tahvil ihraç işlemimiz, ülkemizde çok uluslu kalkınma bankalarına yapılanlar haricinde gerçekleştirilen 'ilk TL cinsi covered bond işlemi', olma özelliğinin yanı sıra, sonrasında gerçekleştirdiğimiz benzer işlemlere de örnek teşkil etmesi bakımından bizim için önemlidir. Söz konusu işlemi müteakip, benzer yapıda ve hatta daha uzun vadeli toplam 3,5 milyar TL’lik daha ihraç gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem söz konusu işlemin yatırımcısı Credit Suisse Bank yetkililerine hem de oylamada bize destek olan yatırımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







- "Tek seferde en yüksek tutarlı işlem"





Orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında, 2018 yılı Ocak ayında gerçekleştirdikleri 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık eurobond ihraç işleminin "Yılın En İyi Finansal Kurumlar Tahvili" kategorisinde ikincilik ve "Yılın En iyi Uluslararası Tahvil İhracı" ihracı kategorisinde ise üçüncülük ödülüne layık görülmesini büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Ecesoy, şunları kaydetti:

"Söz konusu işlem bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olma özelliğine sahiptir. 150'den fazla kurumsal yatırımcı işleme ilgi göstermiştir. 2012'den beri gerçekleştirdiğimiz eurobond ihraçları arasında ABD merkezli yatırımcıların ilgisinin ve desteğinin zirve yaptığı bir işlem olması nedeni ile de bizim için önemlidir. Tüm bu işlemler ve ödüller VakıfBank isminin, bilinirliğinin ve marka değerinin uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir."