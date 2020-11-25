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Ekonomi VakıfBank Mobil’de tüm işlemler tek tuşta
Ekonomi

VakıfBank Mobil’de tüm işlemler tek tuşta

VakıfBank, müşterilerini dijitalleşmenin kolaylıklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bireysel Mobil Bankacılık ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla istenen tüm işlemlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan VakıfBank, kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan Kolay Adres Sistemi’ni (KOLAS) devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:14:00 -
VakıfBank Mobil’de tüm işlemler tek tuşta

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni teknolojilere uyumlu hareket ederek, müşteri deneyimini iyileştiren yenilikleri, VakıfBank müşterileriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarına dikkat çekerek, “Devreye aldığımız ürünlerle hem müşterilerimize hem de sektörümüze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. Üstünsalih, Yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çekerek, en çok kullanılan para transferi ekranında da büyük değişiklikler yapıldığını ifade etti.

“IBAN Yazmadan para transferi”

KOLAS sisteminde de öncü olduklarına dikkat çeken Üstünsalih, şunları kaydetti: “Finans sektörünün en yenilikçi en enerjik en aktif bankasıyız. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. TCMB ve BKM’nin geliştirdiği Kolay Adres Sistemi’ne uyum süreçlerini de bu anlayışla hızla başlattık. Devreye aldığımız Kolay Adres Sistemi, hizmet anlayışımıza paralel, yenilikçi bir yaklaşım. Hayatın hızlı akışında IBAN bulup yazmak gibi zaman alan bir işlemi ortadan kaldırıyor.”

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