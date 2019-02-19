VakıfBank, Almanya deplasmanında - Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında yarın Almanya'nın Allianz MTV takımıyla karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak. Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

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