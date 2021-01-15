  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vakıf Üniversiteleri akademik kadrolarını güçlendiriyor
Ekonomi

Vakıf Üniversiteleri akademik kadrolarını güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre akademik kadrolarını alacağı yeni öğretim üyeleriyle güçlendirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:58:00 -
Vakıf Üniversiteleri akademik kadrolarını güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre akademik kadrolarını alacağı yeni öğretim üyeleriyle güçlendirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Muhakemesi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ve Yabancı Diller Eğitim Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerine Prof., Doç. Dr ve Dr. öğretim üyeleri alarak güçlü mevcut kadrosunu daha da güçlendirecek.

Pozisyonlara aday olmak isteyen akademisyenler 15.01.2021-29.01.2021   tarihleri   arasında   Rektörlüğün   Personel   Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap basını flaş gelişmeyi paylaştı: Mısır, Türkiye ile anlaştı
Dünya

Arap basını flaş gelişmeyi paylaştı: Mısır, Türkiye ile anlaştı

Libya'da sessizlik devam ederken Arap basını, son dönemde Türkiye, Mısır ve BAE ilişkilerindeki gelişmeleri gündemine taşıyor.
Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi! İnsanlıktan çıkmış bunlar
Gündem

Rum Kesimi'nden skandal aşı hamlesi! İnsanlıktan çıkmış bunlar

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı göndermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesi'nde..
Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi
Gündem

Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay