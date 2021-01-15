Vakıf Üniversiteleri akademik kadrolarını güçlendiriyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre akademik kadrolarını alacağı yeni öğretim üyeleriyle güçlendirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Muhakemesi Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ve Yabancı Diller Eğitim Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerine Prof., Doç. Dr ve Dr. öğretim üyeleri alarak güçlü mevcut kadrosunu daha da güçlendirecek.

Pozisyonlara aday olmak isteyen akademisyenler 15.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

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