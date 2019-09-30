Vakıf medeniyetinin eserleri fotoğraf sanatıyla taçlanıyor
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), Vakıf Katılım sponsorluğunda fotoğraf yarışması düzenledi.30 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
Kadim medeniyetimizde ince ruhlu insanların topluma faydalı hizmetler için vakfettiği eserler için Vakıf Katılım sponsorluğunda Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya başvurular 15 Ekim tarihinde sona erecek. Ahmet Bikiç (Yönetmen), Ali Yılmaz (Görüntü Yönetmeni), Emrah Tarım (Reklam Yönetmeni, Fotoğraf Sanatçısı), İkram Göktaş (Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü), Mehmet Aslan (Fotoğraf Sanatçısı), Prof. Dr. Peyami Çelikcan (İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü) ve Şinasi Akhan’ın (Vakıf Katılım Bankası Kurumsal İletişim Yönetmeni) yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.
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