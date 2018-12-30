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Vakıf Katılım’dan yatırım atağı

Daha fazla kişiyi katılım sistemiyle tanıştırmayı hedefleyen Vakıf Katılım Bankası, 2019 yılında şube ağını genişletip teknolojik yatırımlarına hız verecek.

30 Aralık 2018 Pazar 09:12
Vakıf Katılım’dan yatırım atağı

Bireysel müşteri sayısını artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip, daha fazla kişiyi katılım sistemiyle tanıştırmayı hedefleyen Vakıf Katılım Bankası, 2019 yılında şube ağını genişletip teknolojik yatırımlarına hız verecek. “2019’da şube sayımızı 100’ün üzerine çıkararak hizmet ağımızı daha da genişleteceğiz” diyen Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, şu açıklamaları yaptı: “Dijital kanallardaki mevcut ürünlerimizin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip, prototipler üzerinde çalışıyoruz. Blockchain teknolojileri için kurduğumuz ortam ile geliştireceğimiz yeni teknolojileri yaymak adına iş birliktelikleri yönünde ilerleyeceğiz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:12
  1. Vakıf Katılım Bankası
  2. Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş
  3. ChatBot
  4. Beacon
  5. Endüstri 4.0

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