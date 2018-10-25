THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı

Dün Samsun’da 84’üncü şubesini açan Vakıf Katılım, bugün Ordu’da 85’inci şubesini açacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:58
Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı

Vakıf Katılım’ın 84’üncü şubesi dün Samsun’da hizmete girerken, 85. Şubesi bugün Ordu’da açılacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yıl sonuna kadar şube sayısını 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bin 200 çalışanla hizmet

Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını erteledikleri bir dönemde yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Göktaş, “40 ilde 84’üncü şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük kısmına erişir hale geldik. Bu kapsamda Samsun şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil, bölge ekonomisine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz” dedi. Yıl sonuna kadar yapacakları şube yatırımlarıyla bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, şöyle devam etti: “Şube açtığımız bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Müşterilerin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:58
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Vakıf Katılım
  4. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi! Yazıklar olsun
    1. The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi!..
    2. Beşiktaş evinde 3 puan arıyor!..
    3. Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı
    4. Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a..
    5. EYT önergesi Meclis oylama sonucu
    6. Fatih Portakal muhabiri fena bozdu
    7. İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda..
    8. Petrolün varili 75,76 dolar..
    9. Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı
    10. Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel..
    11. Adana'da önce çaldı sonra 'Zararlarını..
    12. Balıkesir'e senenin ilk karı düştü
    13. Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar
    14. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
    15. TESK’ten vergi indirimi istemi
    16. İYİ Parti'nin 2 kurucu ismi istifa etti
    17. Sakarya Müftüsü kim oldu?
    18. Müftü atamaları Atanan il müftüleri..
    19. Belçika, kimlik kartlarında parmak izi..
    20. İYİ Parti'de deprem! İki kurucu isim..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!