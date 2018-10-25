Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı

Vakıf Katılım’ın 84’üncü şubesi dün Samsun’da hizmete girerken, 85. Şubesi bugün Ordu’da açılacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yıl sonuna kadar şube sayısını 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bin 200 çalışanla hizmet

Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını erteledikleri bir dönemde yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Göktaş, “40 ilde 84’üncü şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük kısmına erişir hale geldik. Bu kapsamda Samsun şubemizin açılışıyla sadece ülke ekonomisine değil, bölge ekonomisine destek olma vizyonumuzu sürdüreceğiz” dedi. Yıl sonuna kadar yapacakları şube yatırımlarıyla bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, şöyle devam etti: “Şube açtığımız bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Müşterilerin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz.”