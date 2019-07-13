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Vakıf Katılım’dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
Vakıf Katılım’dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, gerçekleştirdikleri 310 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının hem Vakıf Katılım’a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, Vakıf Varlık Kiralama ve Katılım Varlık Kiralama üzerinden son 2 yılda 55 tertip halinde yaklaşık 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Göktaş, “Kira sertifikası alanında 2017’nin ikinci yarısı itibarıyla başladığımız çalışmalarla iştirakimiz Vakıf Varlık Kiralama üzerinden son 24 ayda 48 ihraçla yaklaşık 9,9 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Göktaş, “Yine Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 2019 içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayını aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji ve benzeri sektörlerde yeni kira sertifikası ihraçları planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
  1. Vakıf Katılım
  2. Vakıf Varlık Kiralama AŞ
  3. kira sertifikası ihracı
  4. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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