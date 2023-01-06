Vakıf Katılım ve Anadolu Isuzu’dan ticari araç finansman kampanyası

Son olarak Anadolu Isuzu’yla iş birliğine imza atan banka, müşterilerine ticari araç alımlarında 36 ay vadeye kadar yüzde 1.10 kâr payı oranıyla taşıt finansmanı kullandıracak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Müşterilerimizin her zaman yanlarında olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak için kampanyalara devam edeceğiz. Yeni yıla yeni bir finansman kampanyasıyla başlıyoruz. Anadolu Isuzu’yla rekabet gücümüzü arttıracak ve pazar payımızın yükselmesine katkıda bulunacak bir protokol yapmış durumdayız. Bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her iki kurum için de hayırlı olsun” dedi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da “Ürettiğimiz modern, çevre dostu ve güvenli ticari araçları müşterilerimize sunuyoruz.

Onların isteklerine ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek çözümler geliştiriyoruz. Araç alacaklara finansman tarafında cazip bir avantaj sunmak için Vakıf Katılım’la yaptığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.