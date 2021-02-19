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Ekonomi Vakıf Katılım, sermayesini 5.72 milyar TL’ye yükseltti
Ekonomi

Vakıf Katılım, sermayesini 5.72 milyar TL’ye yükseltti

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 17 Şubat 2021 tarihli kararıyla Banka’nın 3.22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL artırarak toplamda 5.72 milyar TL’ye yükseltilmesini onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:00:00 -
Vakıf Katılım, sermayesini 5.72 milyar TL’ye yükseltti

Vakıf Katılım’dan KAP’a yapılan açıklamada, artırılan 2.5 milyar TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildiği belirtildi.

Yüzde 75,2 büyüdü

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, geçtiğimiz senenin pandeminin oluşturduğu koşullar dolayısıyla zor bir sene olduğunu; buna rağmen Vakıf Katılım’ın hedeflerinden hiç vazgeçmeden çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Oran, şu açıklamada bulundu: “2020 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 75,2 artış gösterdi. TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) verilerine göre; 2017 yılından 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen banka kira sertifikası ihraçları değerlendirildiğinde; Vakıf Katılım son 3.5 yılda 110 ihraç ile ulaştığı toplamda 25 milyar TL’lik hacim ile ‘Lider Katılım Finans Kuruluşu’ olarak ‘Referans Kurum’ olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 2019 yılı içerisinde katılım finans kuruluşları ve tüm finansal kuruluşlar arasında en fazla yurt içi TL sukuk ihracı gerçekleştiren kurum olmamız dolayısıyla 2020’de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından ödüle layık görüldük.

 

6 ton altın ihraç etti

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre de 2020 yılında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile en yüksek işlem hacmine sahip finansal kuruluş olduk. Ayrıca Vakıf Katılım olarak, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştirerek 2019’dan sonra 2020’de de liderliği elden bırakmadık. Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaları ülkemizin geleceğine olan inancımızdan aldığımız güçle gerçekleştirdik.”

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