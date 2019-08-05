Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.

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