Vakıf Katılım 5. yılını kutluyor! 2021’de yüzde 50 büyümeyi hedefliyor

Buğra Kardan

Vakıf Katılım’ın sektördeki 5. yılı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Online olarak gerçekleşen toplantıda bankanın ülke ekonomisine katkıları ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Riski ve rızkı paylaşıyor

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, katılım finans sistemiyle küresel ekonomik krizlerin önüne geçilebileceğini dile getirdi. Oran, “Daha adil bir gelir dağılımı sağlamaya yönelik faaliyetlerle ülke ekonomisine destek olan sektörümüzün savunduğu değerlerin öneminin pandemi döneminde net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Katılım finans modeli hem riski hem de rızkı paylaşır. Sadece bireysel değil, toplumsal büyümenin ve gelişmenin gerekli olduğunu da savunur” dedi.

Dünya 9'uncusuyuz

Türkiye’deki katılım finans sektörünün 63 milyar dolarlık varlığıyla dünyada 9. sırada bulunduğunu belirten Oran, şöyle devam etti: “Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlara sahip. Ülkemizin yeni dünyanın merkezinde yer alması, enerji koridoru haline gelmesi ve katılım finans sistemini güçlendirecek önemli adımlar atması İslami Finans’ın merkezi olmamız açısından bizi ön plana çıkarıyor.

Önemli adımlar atıldı

Bu noktada ifade etmem gerekir ki siyasi otorite, ülkemizde katılım finans sisteminin büyümesi için pek çok adım attı. Kamunun katılım finans sektörüne aktif oyuncu olarak girmesi de bu yaklaşımın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Sektörümüz, 2020 sonu itibarıyla kullandırılan fonlarda yüzde 60.7’lik büyüme kaydetti ve piyasalara 240.133 milyar TL destek verdi. Aktif büyüklüğünü de yüzde 53.7 arttırarak 437.92 milyar TL’ye taşıdı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 7.2 seviyelerine çıkardı. Sektörümüz istihdama da olumlu katkıda bulunuyor, 17 bin çalışanıyla dikkat çekiyor.”

Yeni fırsatlar yakalayabiliriz

Dünyada artan paydaş ekonomi eksenli yeni arayışların katılım finans modeli için bir avantaja dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Oran, şunları söyledi: “Yeşil, sürdürülebilir ve hibrit sukuk gibi ihraçların karşılanmasına yönelik atılacak daha büyük adımlarla yeni fırsatlar yakalayabiliriz. Ülke olarak müthiş bir potansiyele sahibiz. Asya ile Avrupa küresel finans piyasalarının tam ortasında yer alıyoruz. Kültürel mirasımız, jeopolitik konumumuz, ekonomik büyüklüğümüz ve hinterlandımızla katılım finans merkezi olmak için birçok şartı karşılıyoruz. MERKEZ OLMAYA ADAYIZ Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde bulunan Ürün Çeşitliliği ve Gelişimi, Danışma Kurulları, Eğitim, İK ve Sertifikasyon, Kurumsal İletişim ile Algı ve İtibar başlıklarında çalışmalarımıza büyük bir hızla devam etmemiz gerekiyor. Bu başlıklar üzerinden yürüteceğimiz çalışmalarla katılım finans modelinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlayabilir, dünyanın merkezi haline gelebiliriz.”

Dikkat çeken başarı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise çok kısa sürede büyük başarılara imza attıklarını vurguladı. Göktaş, katılım finans sektörünün en güçlü ödenmiş sermayesine sahip kuruluşu olduklarını anımsattı. Göktaş, 5. yıllarının arifesinde sermayelerini arttırdıklarını da hatırlattı. Bu sayede Vakıf Katılım’ın toplam ödenmiş sermayesinin 5.720 milyar TL’ye yükseldiğine işaret etti.

Çalışmalara hız verdi

Vakıf Katılım’ın 2020 finansal sonuçlarına ve gelecek hedeflerine değinen Göktaş, şu bilgileri verdi: “Çalışmalarımızı pandemi sürecinde de büyük bir gayretle sürdürdük. Ekonomik faaliyetlerin ve ülke üretiminin aksamaması adına tüm birimlerimizle gerekli önlemlerimizi aldık. Ülkemizin finansal istikrarı için hükümetin devreye soktuğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde aktif rol aldık. Finansman paketlerimizle her kesimin ihtiyacına karşılık verdik. KGF destekli kredilerle hem KOBİ’lerimizin hem de bireysel müşterilerimizin yanlarında olduk. Bir günde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı yurt içi TL kira sertifikası (sukuk) ihracına imza attık ve katılım finans sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sunduk. Çalışmalarımız neticesinde 2020’de aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 75.2 artışla 53.2 milyar TL’ye, toplanan fonlarımız ise yüzde 72.4 artışla 39.6 milyar TL’ye ulaştı.

İstihdama katkı

Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 58.8 arttırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 43.1 milyar TL fon kullandırdık. Müşterilerimize daha yakın olmak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Şu anda da 43 ilde 117 şubemiz ve bin 700 çalışanımızla ön plandayız.” Göktaş, dijital dönüşüm yolculuklarına hızla devam ettiklerini bildirdi. Şu anda müşterilerinin yüzde 61’inin dijital bankacılık kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Üretmeye odaklanacağız

Ayrıca “Kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni fırsatları titizlikle değerlendirmeye devam edeceğiz” taahhüdünde bulunan Göktaş “Pandemiyle mücadele ve ekonomide reformlarla geçecek olan bu yıl da her zaman olduğu gibi çalışmaya ve üretmeye odaklanacağız. Hedefimiz sene sonunda hemen her kalemde yüzde 40-50 bandında bir büyüme yakalamak, ortaya koyduğumuz başarılara yenilerini eklemek. Ülkemiz için şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de elimizi taşın altına koymaktan asla imtina etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

KOBİ’lere 15.8 milyarlık destek

KOBİ’lere kuvvet katacak hamleler yaptıklarını anlatan Göktaş, “2020 yıl sonu itibarıyla KOBİ’lerimize toplam 15.8 milyar TL nakdi ve gayri nakdi finansman kullandırdık. Ayrıca 2017 Haziran ayından bu yana toplamda 123 tertip halinde yaklaşık 27.4 milyar TL’lik sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Kurumumuz gerçekleşen sermaye artışıyla birlikte bundan böyle esnafın, sanayicinin ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla katkı sağlayacak” diye konuştu.