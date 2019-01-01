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Vakıf Emeklilik’ten “VE Ailem” güvencesi

Bireysel Emeklilik sektörünün yenilikçi şirketi Vakıf Emeklilik, VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu ölüm durumunda sigortalının yasal varislerine ya da belirleyeceği kişilere tek seferde toplu ödemenin yanı sıra geride kalanlara 10 yıl boyunca her ay maaş ödemesi sunuyor.

01 Ocak 2019 Salı 11:26
Vakıf Emeklilik’ten “VE Ailem” güvencesi

Bireysel Emeklilik sektörünün yenilikçi şirketi Vakıf Emeklilik, yeni ürünü VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı satışa sundu. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu ölüm durumunda sigortalının yasal varislerine ya da belirleyeceği kişilere tek seferde toplu ödemenin yanı sıra geride kalanlara 10 yıl boyunca her ay maaş ödemesi sunuyor.

Çocuğunuzun eğitimi yarıda kalmıyor

VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının belirlediği çocuğuna 10 yıl boyunca yılda bir kere eğitim destek ödemesi yaparak ailesinin geleceğini, sigortalının kaza neticesinde sakat kalması durumunda ise sakatlık tazminatı sağlayarak sigortalının hayatını güvence altına alıyor. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nda 2 ayrı teminat paketi bulunuyor. Primler, teminat tutarına göre değişiyor.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Yeni ürünümüz toplumsal gerçek ve ihtiyaçlara göre tasarlandı. VE Ailem Sigortası, ölüm veya sakatlık durumunda aileyi ve geride kalanları eğitim de dâhil olmak üzere ekonomik olarak uzun süreli korumayı hedefliyor” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:26
  1. Bireysel Emeklilik
  2. Vakıf Emeklilik
  3. VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası
  4. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı

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