THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi öldüren şahıs yakalandı

Vakfıkebir ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce emekli polis memurunu öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, saklandığı evde enselendi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:04
Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi öldüren şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 18 Ağustos'ta Vakfıkebir ilçesinde emekli polis memuru Dursun Çakır'ın silahla öldürülmesi olayına ilişkin yaptıkları çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.T'nin (53) Beşikdüzü ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Polis ekipleri eve düzenlediği operasyonda B.T'yi gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silah ile 11 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:04
  1. Trabzon
  2. polis
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki projeleri uçuracak kritik formül
    1. İstanbul'daki projeleri uçuracak..
    2. Bursa'da sobayı yakarken halıya düşen..
    3. İstanbul Havalimanı için ‘promosyonlu..
    4. Kocaeli'de baba ve 2 kızı son anda..
    5. Darbecilerin yüzüne 'zoom' yapmış
    6. Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak..
    7. UBER, Türkiye'de 1 milyar dolar zarar..
    8. 5.5 milyon konut dönüşüm bekliyor
    9. İmam Hatiplerin sayısı Bağbuğ'u..
    10. Dolar güne nasıl başladı?
    11. Yeni ceza sistemi geliyor! Kadın ve..
    12. Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi..
    13. Fenerbahçe teknik direktörünü buldu!
    14. Canan Karatay'a şok suçlama... 'Bile..
    15. Avrupa Birliği’nin yeni derdi İtalya
    16. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    17. İstanbul Unkapanı Köprüsü’nde şüpheli..
    18. Mardin’de araması olan 130 kişi..
    19. Bahçesine dikmek istediği ağacın..
    20. Ardahan'da karı fırsat bilen sokağa..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!