Vakalar patladı! Bakan Koca'dan flaş açıklama: Zorunlu tedbir...
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 215 yeni hasta kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 116 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 820’e yükseldiğini açıkladı.
“Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4 bin 215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin” ifadelerine yer verdi.