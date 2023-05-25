Vakalar arttı! Uzman isimden aşı çağrısı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, koronavirüs sonrası aşı karşıtlığının artması ve aşısız göçmen çocuk sayısındaki artış nedeniyle son dönemde kızamık vaka artışı yaşandığını belirterek, “Kızamık hayatı tehdit eden, ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Bu yüzden aşı yaptırılsın. Aşı hayat kurtarır" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, son dönemde kızamık vakalarında artış olduğuna dikkati çekti. Çocukluk çağı aşılamasının 2019 yılında yüzde 98 oranında olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, Covid-19 pandemisi nedeniyle aşı karşıtlığı ve kararsızlığının artması ile düzensiz göçlerle aşılama oranında düşüş yaşandığını söyledi. Eksik aşılı çocuklar nedeniyle kızamık salgınının arttığını anlatan Doç. Dr. Kara, aşı yapılmadığı takdirde ilerleyen yaşlarda ciddi nörolojik komplikasyonlara neden olduğunu aktardı. Doç. Dr. Kara, çocuklara 1 ve 4 yaşlarında, salgın zamanında bebeklerde 9 aylıkken aşının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

'ÖNLEM ALMAZSAK ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK'

Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, kızamığın özellikle ilkbahar ve kış sonu döneminde yüksek ateşle ortaya çıkıp bulaşıcı bir hastalık olduğunu, bulaşmanın genellikle solunumda damlacık yoluyla gerçekleştiğini belirtti. Doç. Dr. Kara, kızamık virüsünün havada bir süre canlı kaldığını, okul, kreş gibi toplu yaşam alanlarındaki çocukların risk altında olduğunu, son dönemde kızamık vakalarıyla daha fazla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Kara, AÜ Hastanesi'nde son 10 günde 2 vaka gördüklerini açıkladı.

En önemli unsurların aşılama ve aşı reddi olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, “Bir taraftan da aşısız yabancı çocukların ülkemize gelmesi çok büyük sorun teşkil ediyor. Kızamık bizim için çok ciddi bir hastalık. Çünkü yeterli önlemleri almazsak ölümcül bir hastalık. Zatürre, menenjit, otit (orta kulak iltihabı) gibi ciddi sorunlara sebep oluyor" dedi.

AŞIYA ÖNYARGI KIZAMIK TEHLİKESİNİ ARTIRDI

Aşı reddinin koronavirüs enfeksiyonundan sonra yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Kara, “İnsanlar aşıya karşı biraz daha önyargılı olmaya başladı. Bu moda gibi gitgide yayılıyor. Bu çok tehlikeli. Aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Özellikle çocukluk çağı aşıları mutlaka yaptırılmalı. En belirgin belirti, gözde kızarıklık, öksürük, burun akıntısı, sonrasında yaygın döküntü" diye konuştu.

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AŞISIZ GÖÇMEN ÇOCUKLAR BULAŞ RİSKİNİ ARTIRDI

Eskiden kızamık vakalarını çok görmediklerini hatırlatan Doç. Dr. Kara, “Türkiye'de kızamık için aşılama oranı yüzde 98. Bu çok yüksek bir orandı. Ama son dönemde özellikle aşısız göçmen çocukların gelmesi önemli bir kaynak oluşturdu" dedi. Aşılamanın çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, “Ailelere çocuklarına mutlaka çocukluk çağı aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Kızamık, diğer virüs enfeksiyonları hayatı tehdit eden, ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Kızamığı geçirdik, bitti, diye bir durum yok. Kızamık seneler sonra bile ciddi nörolojik komplikasyonlara sebep olabilen bir duruma sebep olur. Bu yüzden aşılarını yaptırsınlar. Aşı hayat kurtarır" diye konuştu.