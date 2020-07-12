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Korona Virüs

Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:59:00 -
Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi. Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.

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