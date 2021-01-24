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Dünya Vakalar artınca korkulan oldu! Eşi benzeri görülmemiş şekilde önlem aldılar
Dünya

Vakalar artınca korkulan oldu! Eşi benzeri görülmemiş şekilde önlem aldılar

Kasım ayından bu yana yeni koronavirüs dalgasıyla mücadele verilen Hong Kong’ta, Yau Tsim Mong semtinde bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulamak için yerel saatle 04.00'den itibaren 48 saatlik karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 07:34:00 -
Vakalar artınca korkulan oldu! Eşi benzeri görülmemiş şekilde önlem aldılar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, 81 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 10'a yükseldi.

Şimdiye kadar 168 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 8 bin 997 kişi de iyileşti.

Kasım ayından bu yana yeni bir Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden Hong Kong’da yetkililer, yerel saatle 04.00'den itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş bir karantina uygulamasına gitti.

Yetkililer, Yau Tsim Mong’da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.

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