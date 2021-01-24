Vakalar artınca korkulan oldu! Eşi benzeri görülmemiş şekilde önlem aldılar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, 81 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 10'a yükseldi.

Şimdiye kadar 168 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 8 bin 997 kişi de iyileşti.

Kasım ayından bu yana yeni bir Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden Hong Kong’da yetkililer, yerel saatle 04.00'den itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş bir karantina uygulamasına gitti.

Yetkililer, Yau Tsim Mong’da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.