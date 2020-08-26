Vaka sayısı artsa da tedavide çok daha iyi bir noktadayız

Taha Emre Özdemir Ankara

Türkiye’de nisan ayında 6 bine yaklaşan vaka sayısına ulaşıldığını hatırlatan Prof. Gerek, “Devletimiz tarafından alınması hiç de kolay olmayan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede belli bir mesafe katettik. Uygulanan sokağa çıkma yasakları, işyerlerinin ve okulların kapatılması en etkin tedbirlerdi. Ancak bunların büyük ekonomik yansımaları oldu. Mayıs ayındaki rakamlara baktığımız zaman ‘gerçekten biz bu virüsün üstesinden gelebiliriz’ diye düşünüyorduk. Tüm bunların yanı sıra bir şansımız da ülkemizdeki sağlık altyapısının çok güçlü olması. 1 Haziran’da yeni normalleşme sürecini başlattık ve bu da doğru bir karardı. Çünkü yasakların da bir maliyeti var” diye konuştu.

Vatandaşın görevi büyük

Virüsle mücadelede vatandaşların üzerine büyük bir görev düştüğüne de dikkat çeken Prof. Gerek, şunları söyledi: “Hayatın akışı içerisinde belli tedbirlerle yaşayarak salgın sürecini kontrol altında tutabiliriz. Yeni normalleşme döneminde tedbirli yaşayan insanlar kadar tedbirsiz davranan kişileri de gördük. Bu tedbir alan vatandaşlarımıza yapılan en büyük haksızlıktır. Bugün sahilleri görüyoruz. Evet, Türkiye bir turizm ülkesi. Ancak tatile gidenlere baktığımızda sanki koronavirüs salgınını hiç duymamış gibi davranıyorlar. Düğünlerimizin birçoğunda ve asker uğurlama etkinliklerinde de tedbirlere uyulmadı. Şehirlerarası seyahat yasağının kalkması ile virüs Anadolu’ya yayıldı. Bunun en önemli sebebi aslında çok basit olan kurallara uyulmamasıydı.”

Tedavide çok iyiyiz

Koronavirüs tedavisinde daha iyi bir noktada olduğumuzu belirten Prof. Gerek, “Hasta sayısında çok ciddi bir artış meydana gelse de tedavi noktasında daha iyiyiz. Zaten ülke olarak başından beri dünyaya göre hep daha iyiydik. Elimizde yeterli ilacımız vardı. Sağlık altyapımız güçlüydü. Bugün ilaç konusunda da tedavide de çok daha iyi bir noktadayız. Öte yandan; dünya genelinde ‘Virüsün uğradığı mutasyon bulaşıcılığını artırdı, öldürücülüğünü azalttı’ şeklinde değerlendirmeler yapılmaya başladı. Tabii ki bu kesin bir bilgi değil ama umudumuz bu yönde. Genelde bildiğimiz mutasyonlar virüsün aleyhinedir. Virüsü zayıflatan mutasyonlar ortaya çıkar. Pratik olarak baktığımız zaman genelde dünyada böyle olmamış. Virüsler hep zayıflamış” dedi.