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Gündem Vaka sayısı artsa da tedavide çok daha iyi bir noktadayız
Gündem

Vaka sayısı artsa da tedavide çok daha iyi bir noktadayız

Koronavirüsle mücadeledeki son gelişmeleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a anlatan Gülhane Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “İnsanoğlu, tarih boyunca Kovid-19 kadar etkili bir salgın yaşamadı. Aklımıza gelebilecek bütün yaşam modelleri değişti. Dünya tarihinin en etkili virüsü olduğu gibi en hızlı yayılan virüsü ile karşı karşıyayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:11:00 -
Vaka sayısı artsa da tedavide çok daha iyi bir noktadayız

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye’de nisan ayında 6 bine yaklaşan vaka sayısına ulaşıldığını hatırlatan Prof. Gerek, “Devletimiz tarafından alınması hiç de kolay olmayan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede belli bir mesafe katettik. Uygulanan sokağa çıkma yasakları, işyerlerinin ve okulların kapatılması en etkin tedbirlerdi. Ancak bunların büyük ekonomik yansımaları oldu. Mayıs ayındaki rakamlara baktığımız zaman ‘gerçekten biz bu virüsün üstesinden gelebiliriz’ diye düşünüyorduk. Tüm bunların yanı sıra bir şansımız da ülkemizdeki sağlık altyapısının çok güçlü olması. 1 Haziran’da yeni normalleşme sürecini başlattık ve bu da doğru bir karardı. Çünkü yasakların da bir maliyeti var” diye konuştu.

Vatandaşın görevi büyük

Virüsle mücadelede vatandaşların üzerine büyük bir görev düştüğüne de dikkat çeken Prof. Gerek, şunları söyledi: “Hayatın akışı içerisinde belli tedbirlerle yaşayarak salgın sürecini kontrol altında tutabiliriz. Yeni normalleşme döneminde tedbirli yaşayan insanlar kadar tedbirsiz davranan kişileri de gördük. Bu tedbir alan vatandaşlarımıza yapılan en büyük haksızlıktır. Bugün sahilleri görüyoruz. Evet, Türkiye bir turizm ülkesi. Ancak tatile gidenlere baktığımızda sanki koronavirüs salgınını hiç duymamış gibi davranıyorlar. Düğünlerimizin birçoğunda ve asker uğurlama etkinliklerinde de tedbirlere uyulmadı. Şehirlerarası seyahat yasağının kalkması ile virüs Anadolu’ya yayıldı. Bunun en önemli sebebi aslında çok basit olan kurallara uyulmamasıydı.”

Tedavide çok iyiyiz

Koronavirüs tedavisinde daha iyi bir noktada olduğumuzu belirten Prof. Gerek, “Hasta sayısında çok ciddi bir artış meydana gelse de tedavi noktasında daha iyiyiz. Zaten ülke olarak başından beri dünyaya göre hep daha iyiydik. Elimizde yeterli ilacımız vardı. Sağlık altyapımız güçlüydü. Bugün ilaç konusunda da tedavide de çok daha iyi bir noktadayız. Öte yandan; dünya genelinde ‘Virüsün uğradığı mutasyon bulaşıcılığını artırdı, öldürücülüğünü azalttı’ şeklinde değerlendirmeler yapılmaya başladı. Tabii ki bu kesin bir bilgi değil ama umudumuz bu yönde. Genelde bildiğimiz mutasyonlar virüsün aleyhinedir. Virüsü zayıflatan mutasyonlar ortaya çıkar. Pratik olarak baktığımız zaman genelde dünyada böyle olmamış. Virüsler hep zayıflamış” dedi.

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Yorumlar

Sinan

Tadevide iyilermişmiş ben inanmıyorum böyle süslü püslü laflara. Korana testi 5 gün oldu daha sonuç bekliyoruz. Hastamız 65 yaş kronik rahatsızlıkla dolu solunum sıkıntısı olan bir hasta. Bu süreçte daha kötü oldu şuan ama biz hala sonuç bekliyoruz. Sağlıkta bir adım atamamışken bana kimse tedaviden bahsetmesin.
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Sinan

Bir korona sonucu 5 gün de nasıl belli olmaz yahu. Sağlık sistemi bumu. Birde günlük tablo diye ekrana veriyorlar. Sayın akit yetkileri lütfen yorumumu yayınlanlayın Allah rızası için
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