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Dünya Vaka artışı harekete geçirdi... Belçika'da sokağa çıkma yasağı
Dünya

Vaka artışı harekete geçirdi... Belçika'da sokağa çıkma yasağı

Belçika'da artan koranavirüs vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:14:00 - 2020-10-16 22:15:36
Vaka artışı harekete geçirdi... Belçika'da sokağa çıkma yasağı

Belçika'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, hükümetin yeni tedbirler getirmesine neden oldu. Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Croo, "Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz. Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.

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