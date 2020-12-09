Türkiye'de koronavirüs salgını Dünya genelinde olduğu gibi yükseliş gösterdi. Bu gelişme ile Bilim Kurulu'nun toplantı kararları doğrultusunda yeni tedbirler getirildi. Peki, vaka artışında son durum ne? Vaka artışı görülen iller için özel tedbirler var mı?

Vaka artışı görülen iller için özel tedbirler uygulanacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak. Yeni kısıtlamalar ile ilgili Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. 14 gün kısıtlama gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında görülen artış nedeniyle bir dizi yeni tedbir alınmıştı. Bilim Kurulu toplandı; salgındaki son durumu değerlendirecek. Kritik toplantı sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Toplantıda koronavirüse karşı yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak edilirken, aşı konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı da masada olacak.