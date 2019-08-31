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Vajinismus her 10 kadından birinde mevcut

Doç.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Vajinismus her 10 kadından birinde mevcut

Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş, vajinismus hastalığı konusunda bilgiler verdi.


Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş, “Vajinismus, kadınlarda vagina kaslarının ilişkiyi zorlaştıracak yada tamamen engel olacak şekilde istemsiz kasılmasıdır. Vaginadaki aşırı kasılma ve kapanma, cinsel ilişkinin denenmesiyle ortaya çıkar. Bazen kasılma çok şiddetli olur ve vaginanın girişi neredeyse komple kapanır ve ilişki imkansız hale gelir. Vajinismus her 10 kadından birinde görülmektedir. Pek çok kadın bunu cinsel yaşamın normal bir süreci olduğunu düşünerek katlanmaktadır. Oysaki çok basit ve kısa bir sürede tedavi ile problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Vajinismus (ilişkiye girememe) nedenleri nelerdir? Vajinismus hastalığının nedenleri içerisinde büyük çoğunluğunu psikolojik nedenler oluşturmaktadır. Vajinismus yüzde 90 psikolojik, yüzde 10 yapısal nedenlerden dolayı gelişir. Cinsel kimlik çok genç yaşlardan itibaren gelişmeye başlar. Özellikle genç yaşlarda çevreden gelen cinsel içerikli mesajlar yada yaşanılan olaylar bilinçaltına yerleşmektedir. Bilinçaltındaki bu mesajlar cinsel birliktelik öncesi açığa çıkarak kadınlarda ilişki sırasında kasılma yoluyla birlikteliğin engellenmesine neden olur.Vajinismus tedavisi başarısı çok yüksek bir durumdur. Tedaviye uyum sağlanması ve devam edilmesi halinde başarı nerdeyse yüzde 100’dür. Başarılı bir tedavide ilaçların, cerrahinin, hipnoz-akupunktur vb kompleks tekniklerin yeri yoktur. Tedavinin amacı cinsel ilişkiyi engelleyen vaginayı saran pelvik taban kaslarının istem dışı kasılmasını kontrol altına almaktır. Böylece tamamen ağrısız ve sorunsuz cinsel ilişki mümkün olacaktır. Vajinismus kendi kendini devam ettiren kısır bir döngüdür. Uygun tedavi verilmedikçe kendiliğinden düzelmez. Vajinismustan kaynaklanan ağrı döngüsü genelde giderek kötüleşir, vaginal kasları nasıl gevşeteceğini ve kontrol edeceğini öğrenmedikçe düzelmez” dedi.


Vajinismusun tedavisinin ömür boyu kalıcı olduğunu ifade eden Dr. Köşüş, “Tedavi esnasında öğretilenler, vajinismus egzersizleri kalıcı etki bırakır, bu da durumun tekrarlanmasını engeller. Vajinimusun üstesinden gelirken hayat boyu devam edecek bu problemle baş edilebilecek beceriler elde edilir. Bu da kalıcı ağrısız bir çözüm sunar. Vajinismus yüksek oranda tedavi edilebilen bir durumdur. Vajinismus tedavi başarısı, tedaviye sonuna kadar devam eden, verilen egzersizleri ve talimatları tam olarak uygulayan, başka bir komplikasyon olmayan hastalarda yüzde 100’e yakındır. Vajinismus tedavisi kaç seans sürer? Doktorunuza vajinismus tedavisinin kaç seans süreceğini sorunuz. Doktorunuz size ilk muayenenizde vajinismus hastalığınızın şiddetine göre kaç seansta başarıya ulaşabileceğinizi söyleyecektir. Genelde 2-3 seansta başarıya ulaşılırken bu bazı hastalarda 4-5 seansa kadar uzayabilir. Bu hastanın tedaviye gösterdiği uyumla birlikte değişmektedir. Çok nadiren bazı hastalarda psikiyatrik sorunlar olabilir. Bu hastalarda öncelikle psikiyatrik sorunların tedavi edilmesi ve daha sonra vajinismus tedavisine geçilmesi daha mantıklı bir seçimdir. Bu nedenle tedavi süreleri oldukça değişkendir. Vajinismus 3-5 seansta yüzde 100 oranlarında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hasta ve eşi doktoruyla iyi bir iletişim içerisinde olur ve vajinismus ev ödevlerini yerine getirirse vajinismus problemi 2-3 haftada çözülür. Önemli olan rahat iletişim kurabileceğiniz bir hekimle bu yolda ilerleme kaydetmek ve sonuca ulaşmaktır. Vajinismus tedavisi sonrası daha sağlıklı bir cinsel ilişki ile daha sağlıklı bir aile hayatına kavuşacaksınız. Vajinismus tedavinizi ertelemeyiniz” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
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