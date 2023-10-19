Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

Türkiye Vaizler Birliği Platformu, yüzbinlerce insanın sel ve su taşkınlıklarından etkilendiği Libya’ya yardım elini uzattı.

Öncülüğünü Sakarya Uzman Vaizi Mehmet Çatallar’ın yaptığı yardım kampanyasına yurdun dört bir yanında görev yapan vaizler destek oldu.

Toplanan 77 bin 308 Türk Lirası Libya’da acil insani yardıma muhtaçlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesine emanet edildi.

Vaiz Çatallar, TDV Sakarya Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı ziyaret ederek bağış makbuzunu teslim etti.

Müftü Aşık, “Kardeş ülke Libya’nın bu zor gününde yanında olmak adına ülke genelindeki tüm vaizlerimizin başlattığı bu kampanyanın necip milletimiz adına guru verici. Yurdun dört bir yanında kampanyaya katılan tüm vaizlere teşekkür ediyorum." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO