  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak! Resmen yerin dibine girdi

Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı

Hülya Koçyiğit, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi! Böyle rest çekti! Konuş abla, konuş

Exxen çökmüştü! Son maçta sınıfta kalan Acun Ilıcalı'dan flaş karar

İsrail’e en kallavi tepki, hiç beklenmedik isimden geldi! Şarkıcı Cenk Eren’in o sözlerini duyan, “Sen ne kral bir adammışsın” dedi

Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta
Aktüel Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış
Aktüel

Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

Yeniakit Publisher
2023-10-19 16:50:00 - 2023-10-19 17:00:18
Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

Türkiye Vaizler Birliği Platformu, yüzbinlerce insanın sel ve su taşkınlıklarından etkilendiği Libya için yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Türkiye Vaizler Birliği Platformu, yüzbinlerce insanın sel ve su taşkınlıklarından etkilendiği Libya’ya yardım elini uzattı.

Öncülüğünü Sakarya Uzman Vaizi Mehmet Çatallar’ın yaptığı yardım kampanyasına yurdun dört bir yanında görev yapan vaizler destek oldu.

Toplanan 77 bin 308 Türk Lirası Libya’da acil insani yardıma muhtaçlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesine emanet edildi.

Vaiz Çatallar, TDV Sakarya Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı ziyaret ederek bağış makbuzunu teslim etti.

Müftü Aşık, “Kardeş ülke Libya’nın bu zor gününde yanında olmak adına ülke genelindeki tüm vaizlerimizin başlattığı bu kampanyanın necip milletimiz adına guru verici. Yurdun dört bir yanında kampanyaya katılan tüm vaizlere teşekkür ediyorum." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor
Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Ekonomi

Türk tarım ekipmanları: üretim, satış, araştırma dünya çapında talep var! 20 'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme
Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme

Teknoloji

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!
Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

Ekonomi

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

2 günlük bebek öldürüldü, fındık bahçesine gömüldü! Kötü haber: Cani anne yeniden tutuklandı! ‘Çürüme’ detayı
2 günlük bebek öldürüldü, fındık bahçesine gömüldü! Kötü haber: Cani anne yeniden tutuklandı! ‘Çürüme’ detayı

Yaşam

2 günlük bebek öldürüldü, fındık bahçesine gömüldü! Kötü haber: Cani anne yeniden tutuklandı! ‘Çürüme’ detayı

Petrol fiyatlarında para aniden yön değiştirdi, 88 dolara kadar düştü! O tahminden bir kesit: ülkenin yaklaşık 200 bin...
Petrol fiyatlarında para aniden yön değiştirdi, 88 dolara kadar düştü! O tahminden bir kesit: ülkenin yaklaşık 200 bin...

Ekonomi

Petrol fiyatlarında para aniden yön değiştirdi, 88 dolara kadar düştü! O tahminden bir kesit: ülkenin yaklaşık 200 bin...

Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!
Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!

Gündem

Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!

Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış
Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

Aktüel

Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23