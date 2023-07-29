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Yaşam Vahşi yaşam fotokapanla böyle görüntülendi!
Yaşam

Vahşi yaşam fotokapanla böyle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 16:59:00 - 2023-07-29 17:05:11

Dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekiplerince, yaban hayatın takibi için dağlık ve ormanlık bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Vaşak, karaca, su samuru, porsuk, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu fotokapanlarla görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor. Kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor.


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