Vahşi Yahudiler araçtan indirdikleri Filistinliyi vahşice linç etti!

İsrail’in Bat Yam kentinde Yahudiler, bir Filistinliyi aracından indirip linç etti. Canlı yayın esnasında çekilen görüntüler Yahudilerin vahşi yüzünü yeniden gösterdi.

Yahudiler araçtan indirdikleri Filistinliyi linç etti

İsrail’in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam’da bir araç sürücüsü linç edilmek istendi. Sokakta bulunan kalabalığın arasına giren sürücü, fanatik Yahudilerin saldırması üzerine aracı ile kalabalıktan kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarparak duran sürücü daha sonra sıkışık olan trafiğin içine girmesi ile saldırganlar tarafından araçtan indirilerek linç edildi.

Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Yahudiler yağma ve saldırıya başladı

İsrail’in birçok kentinde ise fanatik Yahudiler sokaklara indi. Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya’da sokağa inen fanatikler, Araplara ve dükkanlarına saldırdı.