Vahşi sahipler vahşi köpeklerini sokağa terk ediyor: Pitbull okula daldı!

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi yasaklı ırkların 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Bu köpeklere sahip olanlar, hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor.

Yasa gereği, bunu yaptırmayanlara 14 bin 982 TL ceza kesilecek, köpeklere de el konulacak. Bu sürenin yaklaşması üzerine bazı kişiler, köpeklerini veterinere götürmek yerine sokağa ve ormanlık alanlara bırakıp kaçmaya başladı. Hâl böyle olunca yurdun birçok yerinde başıboş dolaşan köpek ihbarları arttı.

Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal, bu yönde çok sayıda şikâyet alındığını belirtti. Akçal “Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki Pitbull’un saldırısına uğramasının ardından ortalık karıştı. Şu an yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek sokağa atılıyor. Herkes ceza yememek için köpeğini salıyor. Bu kesinlikle yasaya aykırı, suç işliyorlar. Bu kişiler kanunu çiğniyor” dedi.

'Köpekler tavukları yiyor'

Ormana yakın bölgede yaşayan vatandaşlar ise bu duruma isyan etti. Vatandaşlar “Köpekleri atıp kaçıyorlar. Sadece üç günde 10 tane köpeğin bırakıldığına şahit olduk. Köpekler arkalarından koşuyor ama arabalar kayboluyor. Aç kalan hayvanlar daha sonra tavuklarımızı, koyunlarımızı yiyor” diye konuştu.

Köpeklerin sokağa atılmasından muzdarip olan hayvanseverler de “Sokaklardan sürekli yasaklı ırklı köpekler topluyoruz. Bu hayvanlar genelde dövüş için kullanılıyor. Bu köpekleri atanlar, boş arazide, gecekondu bahçelerinde, çatı aralarında bakan tipler. Ceza yiyeceklerini bildikleri için köpekleri atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pitbull okula daldı!

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Mahallesi’ndeki Pınaraltı İlkokulu çevresinde dolaşan Pitbull’u okul müdür yardımcısı Zafer Demir gördü. Demir, Of Belediyesini arayarak yardım istedi. Ekipler, köpeği kontrollü şekilde yakalayarak araca bindirdi, belediyenin hayvan barınağına götürdü.

Kayseri Kocasinan ilçesinin işlek bir caddesinde başıboş gezen Pitbull, kimseye zarar vermeden yakalandı.

Adana’nın Karaisalı ilçesi Fuzuli Caddesi’nde de devriye atan polis ekipleri, üç Pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark etti. Polisler, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla köpekleri yakalayıp hayvan barınağına teslim etti.

Sivas’ta sanayi sitesinde bulunan yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.