Vahşi Batının hazin iflası!

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Batı medeniyeti son 200 yıldır en ileri medeniyet kabul ediliyor. Hatta medeniyet denince akla sadece Batı medeniyeti geliyor. Diğerleri medeniyetten bile sayılmıyor. Batı bu algıyı tepe tepe suistimal ediyor. Diğer medeniyetlerinin varlık hakkını dahi tanımıyor. Bilim, teknoloji, sosyal bilimler, insan hakları, demokrasi ve sanayi devrimi gibi konularda göz alıcı temayüzü de bir hakikat! Ancak burada iki vahim hata yapılıyor. İlki, Batı öyle başarılı ve aşılmazdırki, bundan iyisi olmaz ve daha iyisi gelemez! O yüzden “ tarihin sonu “ dedi Fukuyama. Bu elbette pek kibirli ve gerçeğe uymayan bir iddia idi. Tarih boyunca temayüz etmiş birçok medeniyet bu serhoşluğa düşmüş ve aksi ortaya çıkınca da hayretler içinde ayıkmışlardır. Görülmüştürki zamanının en parlak medeniyetleri dahi, peşinden gelen medeniyetler tarafından, daima aşılmıştır. İkinci vahim hata ise Batının sanıldığı hatta, dayatıldığı kadar medeni olmadığı, bir yönüyle de en vahşi medeniyet olduğu gerçeğidir.

Batı’nın şampiyonu ABD, Kuzılderili ve diğer yerlileri ve medeniyetleri soykırıma tabii tutarak ve Afrika’dan milyonlarca insanı avlayarak köleleştirmiş, ucuz işgücüyle değil, ücretsiz ve insanlık dışı yöntemlerle maddi bir medeniyet ihdas etmiştir. Hukukun üstünlüğü, eşitlik ve demokrasinin lideri görünür ama, Wasp bir ülke olduğunu kendi aydınları da itiraf ediyor. (Beyaz, Anglo Sakson, Protestan üstünlüğü) Vietnam’dan, Irak’a, Afganistan’a vs işgal, katliamlar, kan ve gözyaşı götürmediği bir coğrafya kalmamış. Yaptığı darbeler, kurup desteklediği, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ise bir rutindir artık. Başta İngiltere ve tüm Avrupa aynı marazlarla malüldür. ABD ikinci dünya savaşından sonra İngiltere’den el almıştır zaten. Avrupa’nın sömürge, vahşet ve katliamları ve büyük günahları ise iğrençlik boyutundadır. Daha 80 yıl önce Yahudi ve Çingene soykırımları, gaz odaları ve insan fırınları’da cabası. Tüm Avrupa’da Yahudi eziyetleri, sürgünleri, işkenceleri ise tarih boyunca sürmüştür. İnsanlık dışı, barbar, İslama, Müslümanlara, hatta Ortodoks Hristiyanlara karşı Haçlı seferleri de asırlarca sürdü. Galiba en yeni Haçlı seferi bugün, Filistin ve çevre ülkelere karşı, hep birlikte yürütülüyor. Başta nükleer silahlar olmak üzere, tüm ölümcül silah ve makineler de elbette Batı ürünüdür. Tarihte sadece iki dünya harbi olmuş ve ikisi de Batılılarca çıkarılmıştır. Hiroşima ve Nagazaki soykırımları ise vahşet tarihinin baş sayfasındadır. Medeni ve ileri Batı devletlerinin çoğunluğu nükleer silah deposudur. Elbette kullanacak olmasalar böyle masraflara hiç girmezlerdi! Batının katliam, vahşet ve soykırımları saymakla bitmez.

Batı, Faşizm, nasyonal sosyalizm-nazizm, komünizm ve elbette siyonizm gibi mahiyeti itibariyle, otoriter, totaliter, insan hakları tahripçisi, katliamcı, soykırımcı, ırkçı, özgürlüklerin ve demokrasi karşıtlığının odağı olmuş ideolojilerin doğum yeri ve tatbikat alanıdır da! Buna mukabil Doğu ve İslam medeniyetlerinde Baas ve Kemalizm gibi istisnalar dışında pek rastlanmaz bu ideolojilere. Esasen bu istisnalar da Batı’dan mülhem ve Batı özentilidir, İslam medeniyeti dışındadırlar.

Batı medeniyetinin en büyük başarılarından biri, kirli, ahlaksız, sömürgeci, zalim, katliamcı, soykırımcı, mahiyetini, ustalıkla gözardı ettirmek, kamufle edip, aksi bir görüntüye insanları ikna etmektir. Bu bir illüzyondur ve bunu tam hakim olduğu medya, sosyal medya, akademi, rüşvet, kariyer tehdidi, eğitim ve beyin yıkama metodları ile yapmaktadır. Kendini bir insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti cenneti ve şampiyonu olarak yutturmasıdır!

Filistin ve öncesinde Ukrayna işgalleri bunu tüm çarpıcılığıyla ortaya koydu ve ispat etti. Ukrayna ve Filistin için tam bir çifte standardı hayasızca savunmaktadırlar. Ukrayna işgalinde Ukrayna’ya tam destek, Filistin işgalinde ise işgalci, zalim, İsraile tam destek. Bu destek, genel bir siyasi destekten ibaret değil. İşgale, katliamlara, barbarlığa, soykırıma, vahşete, hastane, okul, cami, ambulans, fırın, su deposu, kilise, sivil onbinlerce ev, vs., vs., bombalamaya, bebek, kadın, yaşlı, hasta, çocuk, katiamlarına tam ve açık bir destek, alkış! Siz, bir akrabanız çoluk çocuk bir aileyi yok etse, bundan utanır ve uzak durursunuz. Bunu onbinlerce masum insana yapsa ve bir de bu cinayetleri hırsızlık ve gaspına da alet yapsa, nefret eder, utanırsınız. Batı, Filistin için ise tam tersini yaptı, Biden, Sunak, Scholz, Macron, Meloni, Rutte, vs. Hırsız katilin ayağına giderek onu kucakladılar. Tebrik edip, desteklerini ilan ettiler. Sakın insani bir ateşkes bile yapma, katliamını, soykırımını, bebek cinayetlerini çoğalt, işgalini tamamla, ilerlet. Sakın merhamet etme, biz arkandayız dediler.

Koca koca, pek itibarlı liderlerin ahlak, insaniyet, merhamet, insan hakları ihlallerini zerre kadar endişe etmedikleri ve işlenen cinayetleri az gördüklerini utanmadan dünyaya ilan ettiler. Gizli, el altından, bir destek değil, aleni, gururla, uğursuz medeniyetlerinin gereği! Pek itibarlı dünya liderlerinin insaniyetleri, adamlıkları maalesef bundan ibaretmiş.

Irkçılıktan, şovenizmden, faşizmden, barbarlık ve vahşetten çok çekmiş, daha 80 yıl önce bunları Yahudilere uygulamış bir sözde Batı medeniyeti, şimdi soykırımın Filistinlilere yapılmasını alkışlayıp, tam destek veriyor hayasızca! Ve bize “Piyanist”, “ Hayat Güzeldir”, “Schindler’in Listesi” vs. filimlerini, Yahudiler için üzülerek halen seyrettiriyorlar. 80 yıl önceki Yahudi soykırımına merhamet edin, ama bugün Yahudinin yaptığı soykırımı sevinçle destekleyin diyorlar.

Demokrasi, insan hakları, hürriyetler, hukuk devleti ilkelerinin şampiyonluğunu elinde bulunduran Batı’nın bunlara ilişkin hiçbir samimiyetinin olmadığı, aslında bu kavramları sadece istismar ettiği, son İsrail vahşetine, soykırımına, verdiği açık destek, hatta teşvik ile ispat olunmuştur. Batı katliamlarına sakın insani bir ara dahi verme, başlamışken soykırımını tamamla diyor! Bebek cinayetlerini, okul, hastane ve kilise bombalamalarını bile çılgınca alkışlıyor utanmadan. Elbette İsrail’in bu barbarlığı ilk değil, İsrail daha önceleri de yapageldi. Batı da hep destekledi. Fakat bu sefer tarihi katliam rekorları kırılıyor ve vahşet canlı yayınlardan seyrediliyor. İsrail acımasız davranacağını, bebek, kadın ve çocuklar dahil tüm Gazzelilerin, Filistinlilerin suçlu olduğunu, “hayvanları” temizlediklerini ilan edebiliyor. Ki hayvan hakları şampiyonu da olan Batı, hayvan hakları kadar olsun bir hassasiyet göstermiyor.

İsrail zulmüne göre pek amatör kalan Rusya’ya karşı açık tavır, pek şitdetli ve dehşetli İsrail zulmüne ise açık, gönüllü ve ahlaksız bir destek! Kabul etmek gerekirki Avrupa meydanlarında ve tüm dünyada, zulme kitlesel itirazlar insanlığın ölmediğini, ölmeyeceğini, ancak devletler nezdinde insan haklarının bir detay dahi sayılmadığını, alçakça menfaatlerini herşeyin üstünde tuttuklarını ispat etti. Halklar ile yönetimlerin bu bariz çelişkisi de, demokrasilerinin göstermelik olduğunu, yöneticilerin iplerinin halklarının değil, küresel Siyonist çetenin elinde olduğunu kanıtlıyor!

Batı, gerçekte hiçbir değerinin olmadığını, olsa da artık kalmadığını, uğursuz çıkarları uğruna herşeyi kolayca feda edebildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Epstein rezaleti, vahşeti, Bush'tan başlayarak son 26 yılın tüm ABD başkanlarının pedofililerine, çocuklardan alınan adrenalize kan banyolarına, çocuk eti yemeleri konularına hiç girmiyorum bile!

Esasen "Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı, çektirdiği acılar, üzerine kuruludur", der Aliya İzzetbegoviç. Gelinen noktada Batı büyüsü bozulmuş, mızrak çuvala sığmamış, illüzyon hileleri deşifre olmuştur. Bu hazin bir iflastan başka bir şey değildir.