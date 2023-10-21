Vahşi Batı katil İsrail’e arka çıkıyor

Buğra Kardan İstanbul

İsrail’in hastaneleri ve ibadethaneleri bombalamasını, bebekleri katletmesini görmezden gelen Fransa, Almanya ile İtalya gibi büyük devletlerin bayraklarını dahi yarıya indirmemeleri tepkiyle karşılanıyor.

Barbarlardan ses yok

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Yazar Murat Özer, Batı’nın Gazze’de kötü bir imtihan verdiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Batı imtihanı Bosna, Afganistan ve Irak’ta da kaybetmişti. Tüm işgallerin ve katliamların müsebbibi Batı’dır. Yahudi soykırımının müsebbibi de Müslümanlar değildir, Almanlardır. Yani Batı ahlaki davranmamıştır, davranmamaktadır. Amerika, Gazze’de karşı karşıya kalınan trajedinin sorumlusudur. Zaten Biden itiraf etmektedir, ‘Bir İsrail olmasa İsrail icat edecektik’ demektedir. İsrail emperyalist güçlerin çıkarları için oradadır. Siyonist rejimin hayat bulması, Yahudi devletinin devreye girmesi için bu güçler çok gayret sarf etti. Batı planını harfiyen uyguladı, uyguluyor. Plan da İslam dünyasında etnik ve mezhebi sorunlar çıkarmaktı. Müslüman ülkeleri karşı karşıya getirmekti. İsrail’i kullanarak ahlaksız adımlar attı, atıyor. Hastane ve kilise vurdu. Dünyadan tepki gelmedi. Ortodoks dünyası hatta Fener Rum Patrikhanesi dahi çıkıp, ‘Tarihi mabedimizi nasıl vurursunuz’ demedi. Ancak halk rejimlerine tepkililer. Paris, Londra ve Atina’da görüyoruz, rejimlerinin ikiyüzlülüklerini haykırıyor. Türkiye’nin güçlü sesi dünyaya yayılıyor.”

Hançer sapladılar

Gazeteci Mehmet Fırat ise, şunları söyledi: “Problemin kaynağını bilemezsek çözüme dair de bir şey yapamayız. Abdülhamid Han’ın indirilmesinin sebeplerinden biri Filistin’de Yahudilere toprak satışına izin vermemesiydi. Osmanlı’nın yıkılmasından sonra İngilizler burayı işgal etti. Büyük vergiler çıkararak, Filistinlileri borçlandırarak cebir ve hileyle toprak elde ettiler. Bu toprakları Yahudilere verdiler. Böylece Yahudilerin bölgede yerleşmeleri, toprak sahibi olmaları sağlandı. 1945’e kadar sahipsiz kalan Filistinliler öldürüldü, kamplara sürgün edildi ve bu zaman zarfında İsrail devletinin temelleri oluşturuldu. Yani burada sözde milliyetçilerin iddia ettikleri gibi toprak satışı yoktur. Müslüman topraklarında İngilizler tarafından zorla kurdurulan Yahudi bir devlet mevcuttur. O zamandan bu zamana Müslümanlar böğürlerine sokulan bu hançeri çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak Osmanlı yıkıldıktan sonra Müslümanlar başsız bırakılmış, bu coğrafyanın sınırları İngiliz eliyle çizilmiştir. Müslümanları yönetebilmek için suni devletler kurulmuştur. Halklar bu Siyonist yapıyla her ne kadar mücadele etseler de bölge devletleri tarafından İsrail sahiplenilmiştir. ‘Batı emperyalizmi’ Hristiyan-Yahudi ittifakı içinde Siyonizm’in hegemonyasını tesis etmeyi amaçlamaktadır. Aklı İngiltere, gücü Amerika olan bu yapı Siyonizmin çıkarlarına hizmet edebilmek için BM ve NATO gibi örgütler kurmuştur. Kukla devletler eliyle de hegemonyasını güçlendirmiştir. Yürütülen tüm politikalar, İsrail’in çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır, yapılmaktadır.

Bu bir din savaşıdır

“Aksa Tufanı operasyonuna gelince Gazze halkı ve Hamas çok kayıplar verse de bu savaşı kazanmıştır. İsrail miti çöp olmuştur. Devletlerin kirli ittifakları ortaya çıkmış ve bozulmuştur. Batılı devletlerde idare edenlerin halkta bir karşılıklarının olmadığı görülmüştür. Aksa Tufanı tüm dünyayı sarsacak gibi duruyor. Kukla yapıların kendi halkları tarafından yıkılacakları ve Üstat Necip Fazıl’ın ‘Bundan sonra ihtilaller kıtalar çapında olacaktır’ tespitinin tecelli edeceği öngörülüyor. Vahşet vicdanlarda kapanmaz yaralar açmıştır. Artık savaş tüm dünyaya sıçramıştır.”

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