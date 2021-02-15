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Yerel Vahşetin böylesi... Gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler!
Yerel

Vahşetin böylesi... Gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler!

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 10:50:00 -
Vahşetin böylesi... Gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı veterinerine teslim edildi.

Mahalleli tepkili

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

 

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Yorumlar

yahudi yasaları istediği doğrultuda evriltme yöntemlerinden biri

arkasında bu hayvamseverler vardır. Yasaları değiştşrmek için böyle yapıyorlar yine bi yajudi çıkar arkasından
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Toros

Güzel ilçemiz tarsusa nerden geldi bu canavar hisli alçaklar. Devlet gereğini yapmalı.
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