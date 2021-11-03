Vahşeti doğuran zina yasaklansın!

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Evlilik dışı ilişkiler aile kavramını zedeleyip ahlaksızlığı toplumda yaygınlaştırmaya devam ediyor. Zina ise beraberinde cinayetleri getiriyor.

Türkiye genelinden, hemen her gün, vicdanları sızlatan "bebek" cinayeti haberleri geliyor. Kimisi anne-babasından, kimisi evli olduğu eşinden korktuğunu öne sürerek, zina sonucu doğan çocuklarını acımasızca sokaklara atıp, ölüme terk ediyor. Kimileri ise bebeklerini elleri ile öldürüp çöp konteynırına atacak kadar vahşileşiyor.

Zina toplumu felakete sürüklüyor!

Tüyler ürperten bebek cinayetleri, akıllara durgunluk verirken, özellikle son dönemde artış gösteren bu olaylar, zinanın toplumu nasıl bir felakete sürüklediğini de ortaya koyuyor.

Öldürdüğü bebeğini aldattığı eşine haberi olmadan çöpe attırdı

Dehşete düşüren yüzlerce olaydan sadece birkaçı!

20 Ocak 2021 / Gaziantep

Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğini evde gizlice doğurduktan sonra ölümüne neden olduğu için tutuklu yargılanan üç çocuk annesi Hatice A.'nın, ölen bebeği aldattığı eşine haberi olmadan çöpe attırdığı ortaya çıktı.

Yeni doğan bebeğini öldürüp çöpe attı

4 Mart 2021 / Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe atan A.Ş. (39) tutuklandı.

'Babamdan korktuğum için çöpe attım'

26 Mayıs 2021 / İstanbul

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde genç bir kadın evlilik dışı ilişkiden olan bebeğini doğurur doğurmaz çöp konteynerine attı. Çöp konteynerine çöp atmaya gelen bir başka kadın bebeği fark edince bebek kurtuldu. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan B.D.’yi tespit edip gözaltına aldı. B.D ifadesinde babasının hamile olduğunu bilmediğini, babasından korktuğu için doğumdan sonra bebeği çöpe attığını ifade etti.

Konteynırda bulunan bebek kurtarılamadı

23 Haziran 2021 / Çanakkale

22 yaşındaki kadın hamile kaldı ve hamileliğini ailesinden gizledi. 21 yaşındaki erkek arkadaşının da doktora gitme teklifini reddetti. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunu acımasız kadın, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptı. Sonrada iddiaya göre poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attı. Konteynerde bulunan bebek hastaneye kaldırılsa da çare olmadı, hayatını kaybetti.

'Yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu'

3 Kasım 2021 / İstanbul

İstanbul Kartal'da iki inşaat işçisi, çanta içerisinde yeni doğmuş kız bebeği buldu. İşçilerden biri bebeğin annesini gördüğünü söylerken olay yerine gelen ekipler, bebeği hastaneye kaldırdı.