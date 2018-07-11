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Vahşet! 60 yaşındaki kadını döverek öldürdü!

Manisa'nın Kula ilçesindeki olay vahşeti aratmadı. İbrahim Kutluay (62) tartıştığıeşi Zümrethen Kutluay'ı (60) döverek öldürdü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
Vahşet! 60 yaşındaki kadını döverek öldürdü!

Olay, saat 17.30 sıralarında Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sık sık tartıştıkları öne sürülen İbrahim Kutluay ve eşi Zümrethen Kutluay çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yine tartışma çıktı.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Kutluay, iddiaya göre eşi Zümrethen Kutluay'ı önce yumruklayıp daha sonra kafasını duvara vurunca Zümrethen Kutluay yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zümrethen Kutluay'ın öldüğünü belirledi.

Talihsiz kadının cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, cinayet zanlısı koca İbrahim Kutluay, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
  1. Manisa
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