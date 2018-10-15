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Vahşet! 2 köpeği ağaca asıp öldürdüler

KKTC Erenköy'de 2 köpeğin ağaca asılı halde ölü bulunması, hayvanseverler tarafından büyük tepkiye yol açtı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:56
Vahşet! 2 köpeği ağaca asıp öldürdüler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erenköy beldesinde ormanlık alanda 2 köpek ağaca asılı olarak ölü bulundu.

Köpeklerin boyunlarından asılmış şekildeki fotoğrafları sosyal medyada yoğun tepkilere neden olurken, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği, "Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" denildi.

Dernek, polis ve hükumeti de olayla ilgili soruşturma açmaya davet etti. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:56
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