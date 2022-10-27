“Vahdeddin mi, M. Kemal mi” derken, PKK’nın gemisine bindiler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Brüksel'de İYİ Parti heyeti ile HDP heyetinin aynı masada buluşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bugün yazımızı, kısa cümlelerle kuralım..

İyi Parti, iki hafta önce, en yetkili ismin ağzından şu açıklamayı yaptı mı?

“İyi Parti’nin olduğu masada HDP olmaz. HDP’nin olduğu masada İyi Parti olmaz!”

Bu açıklamayı hepiniz dinlediniz, öğrendiniz, not ettiniz.

“Seçime yakın aylarda, tekrar konuşuruz” diye düşündük..

Meğerse aradan uzun süre geçmesine gerek yokmuş.

Dün itibari ile Avrupa’dan bir fotoğraf geldi..

İnanmadım..

İnanamadım..

“Biraz zaman geçtikten sonra, bu fotoğrafları verecekler, ama şimdi değil” diye düşündüm..

Yanılmışım..

Fotoğrafın devamı da varmış.

Masada çekilmiş.

Yetmemiş.

Ayakta çekilmiş..

Yetmemiş..

Pardon, video çekimi yokmuş.

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